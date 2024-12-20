سقطَت من سطح منزلها.. تفاصيل وفاة تلميذة في الفيوم

لقيت تلميذة في المرحلة الابتدائية، من قرية "نقاليفة"بمركز سنورس في محافظة الفيوم، مصرعها، إثر سقوطها من أعلى سطح منزل أسرتها، أثناء لهوها، وتم نقلها للمستشفى وفشلت محاولات إنقاذها، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من"ع .م "ومقيم بقرية "نقاليفة" بمركز سنورس، بسقوط ابنته "منة الله . ع " (10سنوات، تلميذة بالمرحلة الابتدائية)، من أعلى سطح منزله، أثناء لهوه، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة.

بالانتقال والفحص وسؤال والدها، قرر أنه أثناء لهو نجلته فوق سطح المنزل اختل توازنها وسقطت أرضا مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحدا أو يشتبه في الوفاة جنائيا، وبتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفلة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الطفلة لذويها لدفنها في مقابر اسرتها في الفيوم.