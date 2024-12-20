إنجاز طبي بجامعة القناة.. نجاح عملية دقيقة لإنقاذ مريضة تعاني من مشكلات قلبية حادة

أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالإنجاز الطبي الجديد الذي حققه الفريق الطبي لجراحة القلب والصدر بمستشفيات الجامعة، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس التزام الجامعة بتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

وأعرب عن شكره وتقديره للدكتور نادر نمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد عمرو، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، ولجميع أعضاء الفريق الطبي الذين أسهموا في هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الجامعة تضع صحة المرضى على رأس أولوياتها وتحرص دائماً على تسخير كافة إمكانياتها لدعم الفرق الطبية في تقديم أفضل رعاية ممكنة.

هذا وكان الفريق الطبي لجراحة القلب والصدر قد تمكن من إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 33 عاماً كانت تعاني من تضخم شديد في الشريان الأورطي، وتضخم كبير في عضلة القلب، مع ضعف حاد في كفاءة القلب. وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، خضعت المريضة لعملية تضمنت استبدال الصمام الأورطي واستبدال جذر وجذع الشريان الأورطي، مما ساهم في تحسين حالتها الصحية وإنهاء معاناتها.

ضم الفريق الطبي نخبة من الأطباء المتميزين تحت قيادة الدكتور محمد عمرو ، وشارك في العملية الدكتور محمد عبدالفتاح، مدرس جراحة القلب والصدر، بالإضافة إلى فريق من الأطباء المساعدين شمل الدكتور عمرو شلبي، الدكتور أحمد الوكيل، الدكتور محمد موسى، الدكتور عبدالقادر حمدي، والدكتور أحمد الشهيدي.

كما شارك فريق التخدير المكون من الدكتورة خديجة حامد، مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتور محمود حسني، والدكتورة إيمان عبدالعظيم، والدكتور إبراهيم توفيق، جميعهم في توفير الرعاية اللازمة للمريضة. وأشرف الدكتور أحمد مهدي، مدير العمليات الكبرى، على تجهيزات العمليات وتنظيم سيرها.

كما ثمن الدكتور ناصر مندور الجهود الكبيرة التي بذلها فريق التمريض المميز بقيادة مس هدى صبحي، مشرفة العمليات الكبرى، ومستر مصطفى كمال، مشرف العمليات الكبرى، إلى جانب مس أحلام محمد، مس ندى ربيع، مس آلاء عبدالوهاب، مس نورهان، مستر عماد ناصر، ومستمر حسن السيد.

كما تولت مس داليا السيد الإشراف على تمريض رعاية جراحة القلب والصدر.

توجه قسم جراحة القلب والصدر وإدارة العمليات بالشكر والتقدير للدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، والدكتور نادر نمر رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور أحمد أنور عبدالغني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، على دعمهم المستمر وتوجهاتهم بتسهيل الإجراءات وتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية العاجلة والدقيقة.

هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة لجامعة قناة السويس في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المرضى.