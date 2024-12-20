محافظ بني سويف يناقش نتائج مشاركة وحدة السكان بدورة "تنمية مهارات القيادات"

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين المختصين بالجهاز التنفيذي، تعد من أولويات الخطة التنفيذية لملف القضية السكانية بالمحافظة، لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية، مع استمرار عملية لجنة المتابعة والتقييم الميدانية للأنشطة السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمبادرات والبرامج الحكومية ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية، وذلك من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها وعمل مبادرات محلية أخري بالتعاون مع الشركاء المحليين، وفتح آفاق جديدة مع الجامعات وتنفيذ معسكرات مع الشباب والرياضة لتوعية النشء بالتعامل مع ملف السكان من منظور تنموي شامل، لاسيما مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية والتي ينسق لتنفيذها فريق عمل وحدة السكان المركزية بديوان العام.

نتائج مشاركة وحدة السكان في دورة تنمية مهارات القيادات في نسختها الرابعة لدعم القضية السكانية ببني سويف

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ، عرضه بلال حبش نائب المحافظ ومشرف عام وحدة السكان، وتضمن الإشارة إلى مشاركة وحدة السكان بديوان عام المحافظة، في فعاليات دورة تنمية مهارات القيادات وكسب التأييد في دعم القضية السكانية في نسختها الرابعة ، والتي عقدت بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة.

من جهته، ثمن نائب المحافظ _ المشرف العام على وحدة السكان _ التعاون البناء بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية في الدفع بملف السكان من خلال الحرص على رفع قدرات العاملين في برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مجال تحليل البيانات السكانية، والسياسات السكانية وتجارب الدول، وإعداد المبادرات، وخطة بناء الدعوة والتأييد، وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني ، ومناقشة الكتب الدورية للجان التنسيق والمتابعة واللجنة التنسيقية العليا.

وشارك في الدورة عن المحافظة كل من: مدير وحدة السكان ببني سويف :محمد البحيري "مدربا لتنمية مهارات القيادات"، نائب رئيس مدينة الواسطي أشرف مليجي، نائب رئيس مدينة الفشن أشرف حمزاوي، عضو المكتب الفني بمكتب المحافظ محمد طه حسن، حيث تم عرض المبادرات والخطة التنفيذية لملف القضية السكانية بالمحافظة والمؤشرات التي تحسنت من خلال التدخلات السريعة، بحضور الدكتورة فاطمة جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.