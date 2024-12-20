بدء اختبارات المشروع القومي للموهبة الحركية بمركز التنمية الشبابية شرق النيل ببني سويف

عقدت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اختبارات المشروع القومي للموهبة الحركية للفئة العمرية من 1 يناير 2017حتي 30يونيو 2018، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ويستهدف 100 لاعب ولاعبة تمهيدا لتنفيذ التدريب بواقع ثلاثة تدريبات أسبوعياً داخل مركز التنمية الشبابية على يد مدربين متخصصين.

بدء اختبارات المشروع القـومي للموهبـة الحركيـة ببني سويف

حيث أوضح هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، أن الاختبارات " بدأت أمس الخميس" تحت إشراف الإدارة المركزية للأداء الرياضى ( الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية ) بالتعاون مع المديرية، وذلك بمركز التنمية الشبابية شرق النيل ، وفي حضور الدكتور عاطف نمر عميد كلية التربية الرياضية جامعة بنها سابقا ورئيس اللجنة العلمية للمشروع ، وأعضاء اللجنة : الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة الشباب ، الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة ، والكابتن هشام عباس مشرف عام المشروع ببنى سويف والاخصائيين الرياضيين بإدارة الرياضة.

وأضاف "الجبالي" أن المشروع يهدف إلى تنمية المهارات الحركية الأساسية للرياضيين وصقلهم بمهارات تخصصية في الألعاب الرياضية المختلفة، تمهيدًا لإلحاقهم بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، حيث يعد هذا المشروع المرحلة التمهيدية لتخريج أبطال رياضيين قادرين على المنافسة على المستويات المحلية والدولية، وذلك في إطار جهود الوزارة _بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة_ لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا.

وتقوم اللجان المختصة باالفحص الطبي للمتقدمين للالتحاق بالمشروع، حيث أشرفت لجنة مشتركة من اللجنة العلمية والإدارة المركزية للطب الرياضي، والإدارة المركزية للأداء الرياضي، وقد تضمنت الفحوصات اختبارات رسم القلب، وصورة دم كاملة، وفحوصات الكشف عن فيروسات A وB وC.

جدير بالذكر أن مركز التنميــة الشبابية ببنى سوف يُضاف إلى قائمة مراكز المشروع التي تم تشغيلها ، ليصل إجمالي عدد مراكز المشروع القومي للموهبة الحركية إلى أكثــر من 20 مركزًا موزعًا على 20 محافظة، تخدم نحو العديد من لاعبي المحافظات، هذه الخطوة تعكس رؤية الوزارة الطموحة في تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة داعمة لاكتشاف وتنمية المواهب الشابة.