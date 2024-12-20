ads
الجمعة 20 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غداً.. وزير الصناعة يلتقي بالمستثمرين ببورسعيد بحضور المحافظ

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت الموافق 21 ديسمبر المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد  بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 11 صباحاً.

وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

ودعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة بورسعيد ، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

محافظ بورسعيد وزارة الصناعة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية لقاء وزير الصناعة بمستثمري الصناعيين ببورسعيد