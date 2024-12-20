بالأسماء.. إصابة 19 شخصًا إثر حادث تصادم بالعلمين الجديدة

أصيب 19 شخصًا بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم أتوبيسين بنطاق مدينة العلمين الجديدة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح 19 مصابًا إثر حادث تصادم بين أتوبيسين على الطريق المشار إليه.

والمصابون هم: أحمد مصطفى محمد، وهاني عبد الحفيظ محمد، وعبدالله حسن محمود، محمود جمال عبد العزيز، ومحمد عبدالعزيز مرسى، وأحمد محمد عبدالدايم، وعبد الرحمن رمضان على، وحمدي محمود محمد، وعلاء محمود سعد، وأحمد فؤاد مختار قاسم، ومحمد عبد العزيز محمد حسن، وأحمد أمين نادي، وعبدالله محمد عبد الموجود، وعلي عبدالله عبد الوهاب، ومحمود سعد شحاته، ومحمد عبد العزيز محمد حسن، وعبد الرحمن اشرف حسين، ومحمود سيد علي، وعبد الباسط شمس الدین محمود، وقاسم خميس مختار.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.