بعد أسبوع.. وفاة موظف متأثرا بإصابته في حادث مروري ببولاق الدكرور

لفظ موظف أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في حادث مروري بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بعد دخوله في غيبوبة داخل المستشفى لمدة 7 أيام.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بموظف مما تسبب في إصابته ومن ثم وفاته بعد 7 أيام من الحادث متأثرا بإصابته.

وتم التحفظ على السائق والسيارة المتسببين في الحادث في حينه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.