المستشار الألماني والرئيس الأمريكي المنتخب يتفقان على سلام عادل في أوكرانيا

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز، اتصالا هاتفياً، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الخميس، واتفقا على العمل من أجل "سلام عادل ومستدام" في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وذلك بحسب مجلة بوليتيكو.

ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبسترايت، اتفق شولتز وترامب على أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا "طالت لفترة كبيرة للغاية"، وأنه من "المهم السير على الطريق المؤدي إلى سلام عادل وعادل ومستدام في أقرب وقت ممكن".

وأضاف هيبسترايت أن المستشار الألماني جدّد التزامه بدعم الدفاع عن أوكرانيا.

وجرت المكالمة الهاتفية، بينما كان شولتز في بروكسل لحضور قمة المجلس الأوروبي، حيث ناقش الزعماء دور الاتحاد الأوروبي في الأمن العالمي، وكيفية الاستعداد لدعم أمريكي أكثر محدودية لأوكرانيا خلال فترة ولاية ترامب الثانية.

وانضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الزعماء في بروكسل في سعيه إلى تعزيز الالتزامات الدفاعية من الحلفاء الأوروبيين.