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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تخريج الدفعة الثانية من مركز "رئيس المتوحدين" للغة القبطية بإيبارشية أبو قرقاص

تخريج الدفعة الثانية
تخريج الدفعة الثانية من مركز "رئيس المتوحدين" للغة القبطية
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شهدت قاعة "بيت مارمينا العجائبي" للمؤتمرات بقرية "منهري"، بمحافظة المنيا، احتفالية مميزة بمناسبة تخريج الدفعة الثانية من مركز "بي أرشي ماندريتيس"؛ لدراسة اللغة القبطية بإيبارشية "أبو قرقاص" وتوابعها، بحضور الأنبا فيلوباتير، أسقف الإيبارشية، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالجهود المبذولة لتعزيز اللغة القبطية، التي تمثل جزءًا هامًا من التراث الروحي للكنيسة القبطية.

وتخرج هذا العام 24 طالبًا وطالبة، بعد عامين من الدراسة المكثفة التي شملت تعلم قواعد اللغة القبطية، المحادثات، المحفوظات، وتحليل النصوص الكنسية والكتابية، بالإضافة إلى دراسة تاريخ اللغة القبطية.

كما شهد الحفل حضور 100 طالب وطالبة من الفرقتين الأولى والثانية، حيث تم تكريم أوائل الطلبة من كلا الفرقتين، وفي لفتة تقديرية، تم توزيع هدايا على أساتذة المركز وخدامه وخادماته، إلى جانب تكريم الطلاب الفائزين بمشاريع التخرج المتميزة.

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