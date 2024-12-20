الأرصاد تكشف حقيقة انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على البلاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترات الليل، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 5 درجات مئوية أو أقل من ذلك، موضحة أن هذه الأجواء شديدة البرودة مستمرة، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الصقيع، خصوصًا في الأماكن الصحراوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن هناك هدوء في سرعة الرياح، وهو ما يساعد على تكون الصقيع في مناطق مثل وسط سيناء وشمال الصعيد، وأجزاء من الصحراء الغربية، وذلك بسبب الطبيعة الصحراوية لهذه المناطق.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترة النهار تكون الأجواء معتدلة مع وجود أشعة الشمس، رغم أن درجات الحرارة قد تظل حول المعدل الطبيعي أو أقل من المعدل في بعض المناطق، موضحة أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، ما يعزز شعورنا بالبرودة الخفيفة، وخاصة في المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى، بينما درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا كلما اتجهنا نحو الجنوب، لتكون الأجواء دافئة في محافظات جنوب الصعيد ومناطق جنوب سيناء.

وفيما يتعلق بالأمطار، أكدت غانم أن الأمطار بدأت في السقوط بشكل كبير خلال فترة الليل على أغلب محافظات شمال البلاد، ولكنها متفاوتة من محافظة إلى أخرى، و السواحل الشمالية الأكثر تأثرًا مثل الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد.

وأضافت أن فرص الأمطار ستستمر اليوم، حيث من المتوقع أن تكون الأمطار أكثر تأثيرًا في المنطقة الشرقية من البلاد ومحافظات بورسعيد ورفح والعريش ستشهد أمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، مع فرصة لسقوط أمطار رعدية أحيانًا.

كما ستشهد بعض المحافظات الداخلية، مثل المنوفية، الغربية، الشرقية، ومدن القناة وخليج السويس أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة في بعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبرى ومحافظة الفيوم.