الأنبا مكسيموس يدشن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالقليوبية

دشّن الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشموت التابعة للإيبارشية، بمحافظة القليوبية، بحضور عدد كبير من الآباء الكهنة.

شملت مراسم التدشين تكريس المذبح الأوسط على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء وشهداء مصر في ليبيا، كما تم تدشين البانطوكراتور "الشرقية" والأيكونوستاس "حامل الأيقونات"، بالإضافة إلى أيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

وأعرب الأنبا مكسيموس عن فرحته البالغة بتدشين هذه الكنيسة الجديدة، التي تمثل إضافة هامة للإيبارشية وتوفير مكان عبادة جديد للمؤمنين في قرية الشموت، كما أكد على أهمية الصلاة والتضرع لله في هذه الأماكن المقدسة، التي تجمع المؤمنين في جو من الإيمان والوحدة.

كما تضمن الحفل العديد من الترانيم الروحية، مما أضفى روحانية خاصة على الحدث، حيث شهدت المناسبة أيضًا حضور عدد من الشخصيات الدينية والإدارية، إلى جانب مجموعة من أبناء الكنيسة، الذين عبروا عن سعادتهم بتدشين الكنيسة الجديدة التي ستكون مكانًا للراحة الروحية والتقوية في الإيمان.

وفي ختام القداس، وجه الأنبا مكسيموس تهنئته لجميع الحضور، متمنيًا أن تكون هذه الكنيسة مصدر بركة وخير لجميع أبناء المنطقة.