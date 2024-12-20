أوكرانيا: أسقطنا 5 صواريخ باليستية و40 مسيرة في الهجوم الروسي الأخير

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن استهداف المنشآت العسكرية الأوكرانية يأتي في إطار الرد على الهجوم على منطقة روستوف.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 36 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

ومن جانبها، قالت أوكرانيا، إنها أسقطت 5 صواريخ باليستية و40 مسيرة في الهجوم الروسي.

وكان قد أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين أمس الخميس أن شخصًا لقى حتفه بينما أُصيب أثنان آخران جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية:" خلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذت القوات الروسية ضربات مدفعية وجوية وصواريخ باليستية على خيرسون، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف المسئول الأوكراني أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية في البلدات الواقعة بجميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى إتلاف ثلاثة مباني سكنية و11 منزلًا خاصًا كما دُمر خط أنابيب غاز ومبنى مرافق ومركبات خاصة.