سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة؛ حالة من السيولة المرورية، وسط تواجد مكثف للتمركزات الأمنية والمرورية بكافة المحاور، مع متابعة دقيقة لغرف عمليات المرور بكافة القطاعات المرورية.

محافظة القاهرة

شهد طريق الأوتوستراد سيولة فى الحركة المرورية في الاتجاه القادم من مناطق المعادي والمتجه إلى مدينة نصر.

كما يشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية فى الاتجاه القادم من الدقي والمتجه إلى مدينة نصر وصلاح سالم، فيما يشهد الاتجاه الآخر بعض الكثافات من القادم من مدينة نصر وحتى ميدان رمسيس.

وحالة من السيولة المرورية شهدها شارع رمسيس للمتجه إلى منطقة غمرة، وشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

محافظة الجيزة

شهد شارع ترسا سيولة مرورية وانتظام في حركة سير السيارات فى الاتجاهين، واستمر الانتظام المروري بشارع مراد وكوبرى صفط اللبن المتجه إلى جامعة القاهرة، ويشهد شارع فيصل سيولة فى الحركة.

وكانت هناك سيولة مرورية تامة بشوارع منطقة الدقي في شارع التحرير ومحي الدين أبو العز ومصدق وميدان الدقي والجلاء.

وانتظمت حركة المرور بشارع التحرير والسودان، وكذلك كورنيش العجوزة وميدان لبنان حتى مطار إمبابة.

كانت حركة المركبات منتظمة بشارع فيصل في الاتجاهين، وصولا إلي المنطقة الأثرية اتجاه الهرم، وميدان الجيزة والدقي باتجاه أول فيصل.

وشهدت الكباري الرئيسية الرابطة بين القاهرة والجيزة انتظام حركة المرور أعلاها في كوبري أكتوبر و15 مايو وكوبري عباس ومحور 26 يوليو وميدان لبان وجميع طرق مدينة 6 أكتوبر.

حملات مرورية

من جانبها، واصلت الإدارة العامة للمرور، شن حملاتها الموسعة على الطرق السريعة، لتحقيق الانضباط المروري ورفع أية معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين وضبط المخالفين.

ودفعت إدارة المرور، بسيارات أمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وأيضًا الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع.

وقامت بحملات للكشف عن سلامة الإطارات، وضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين، كما وضعت أرقامًا للاستغاثة والإبلاغ عن حوادث الطرق، وتصل الإغاثة لمساعدة قائدي المركبات في حالة الحوادث أو وجود أعطال أو أي مشاكل على الطرق، والأرقام هي: - رقم 01221110000 - رقم 136 - رقم 144 - رقم 01155554444 - رقم 01205344444

يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزارة بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كل الطرق.