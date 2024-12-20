7250 سوريًّا يعودون إلى بلادهم عبر الحدود الأردنية منذ بداية ديسمبر

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن عودة 7250 سوريًّا إلى بلادهم عبر معبر جابر- نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا منذ الثامن من ديسمبر الجاري.

وأوضح الفراية، في تصريح لقناة "المملكة" الرسمية، أن الغالبية العظمى من العائدين هم من غير المصنفين كلاجئين.

وتستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، بحسب تقديرات الحكومة الأردنية، بينما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن.

وقال الفراية في وقت سابق إن "الظروف أصبحت مهيأة إلى حد كبير" لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدًا أن اللاجئين قد يحتاجون إلى أيام أو أسابيع قبل أن يبدأوا عملية العودة.

وتواصلت الحركة التجارية على معبر جابر- نصيب بعد استئنافها في الأيام الأخيرة، بعد إغلاق المعبر لفترة بسبب "الأوضاع الأمنية" في سوريا. وأشار وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، إلى أن حوالي 500 شاحنة عبرت من الأردن إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، في حين عبرت نحو 150 شاحنة من سوريا إلى دول أخرى عبر الأردن.

وكان الأردن قد أغلق معبر جابر في السادس من ديسمبر بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا، ليتم إعادة فتحه بعد أسبوعين من الإغلاق.