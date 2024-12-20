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الجمعة 20 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة، الإجازة الأسبوعية، وسجل فى البنك الأهلي المصري 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة بلغ 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول: 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم اسعار الدولار الدولار في البنوك اليوم