أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

الجمعة 20/ديسمبر/2024 - 09:54 ص

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب في الأيام الأخيرة، تأثراً بالعديد من العوامل المحلية والعالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار الأوقية في الأسواق العالمية وتحركات الدولار الأمريكي.

ويعد الذهب من أبرز الأصول الاستثمارية التي يعتمد عليها المصريون كملاذ آمن، خاصة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.

في هذا السياق، نعرض لكم أسعار الذهب الحالية في محلات الصاغة بمصر، والتي تتباين حسب العيار والمقاس، دون احتساب المصنعية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر اليوم، تفاوتًا بين عيارات الذهب المختلفة، حيث تراوحت الأسعار بين 4246 جنيهًا لعيار 24، و2111 جنيهًا لعيار 12. وقد تباينت أسعار البيع والشراء لكل عيار على النحو التالي:

عيار 24: بلغ سعر البيع 4246 جنيهًا، بينما وصل سعر الشراء إلى 4223 جنيهًا.

عيار 22: بلغ سعر البيع 3892 جنيهًا، وسعر الشراء 3871 جنيهًا.

عيار 21: سجل سعر البيع 3715 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 3695 جنيهًا.

عيار 18: بلغ سعر البيع 3184 جنيهًا، وسعر الشراء 3167 جنيهًا.

عيار 14: وصل سعر البيع 2477 جنيهًا، بينما كان سعر الشراء 2463 جنيهًا.

عيار 12: بلغ سعر البيع 2123 جنيهًا، وسعر الشراء 2111 جنيهًا.

أما بالنسبة للأونصة، فقد سجلت أسعار الأونصة بالعملة المحلية 132057 جنيهًا للبيع و131346 جنيهًا للشراء.