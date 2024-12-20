سماع دوي انفجارات في كييف بعد تحذيرات من صواريخ باليستية

سُمع دوي انفجارات قوية في كييف، صباح اليوم الجمعة، بعد سلسلة من التحذيرات الجوية بشأن إطلاق صواريخ باليستية من روسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية، على ما أفاد به صحفي في وكالة الصحافة الفرنسية.

وتصاعد دخان كثيف فوق العاصمة الأوكرانية، فيما أعلن رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، عن إصابة شخصين على الأقل في أعقاب هذه الانفجارات التي وقعت في اليوم التالي لجلسة الأسئلة والأجوبة السنوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي رفض أي هدنة.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أوكرانيا بشنّ ضربة على مصنع روسي بواسطة صواريخ غربية، متوعَّدة بأن هذه الغارة لن تبقى من دون ردّ.

جاء في بيان صادر عن الوزارة أن أفعال نظام كييف المدعومة من مشرفيها الغربيين لن تبقى من دون ردّ.

وأفادت الوزارة باستخدام 6 صواريخ أميركية من نوع أتاكمس و4 صواريخ بريطانية من طراز ستورم شادوو استُخدِمت، الأربعاء، من قبل الجيش الأوكراني ضدّ مصنع كومبينات كامنسكيي في منطقة روستوف جنوب غربي روسيا.

ويقدّم هذا الموقع الصناعي إمدادات للجيش الروسي، بحسب كييف وهو يقع على أقلّ من 20 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية في منطقة تضمّ مركز قيادة العمليات الروسية في أوكرانيا.

