فلسطين.. الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمباني سكنية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات نسف لمباني سكنية في مشروع بيت لاهيا وبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة مستهدفة منطقة مواصي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقامة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت المقاومة قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعبوة ناسفة.

واستشهد 3 مواطنين فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت بها مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال عدة منازل سكنية في مخيم جباليا شمال غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر قليل جنوب نابلس بالضفة الغربية، بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع القرية، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

واحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامه بلدة "إماتين" شرق قلقيلية بالضفة الغربية، واقتحم جنود الاحتلال قرية "روجيب" شرق نابلس بالضفة الغربية.