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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يقرر تعيين المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا "دانييل روبنشتاين" لقيادة جهود واشنطن بدمشق

بايدن
بايدن
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قالت شبكة" CNN" نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تعيين المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا "دانييل روبنشتاين" لقيادة الجهود الأمريكية بشأن سوريا.

وأعلن موقع "أكسيوس" أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف ستتوجه إلى العاصمة السورية دمشق خلال الأيام المقبلة، ستكون الزيارة ضمن جهود استئناف المشاركة الدبلوماسية الأمريكية مع الحكومة الانتقالية في سوريا.

وأضافت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الوفد الأمريكي سيلتقي بزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ "أبو محمد الجولاني".

وأمس الخميس، أعلنت القمة الأوروبية في بيان لها، أنه يجب احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدود آمنة بشكل كامل وفقا للقانون الدولي.

بايدن المبعوث الأمريكي إلى سوريا سوريا دانييل روبنشتاين