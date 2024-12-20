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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جوية على منزلًا  في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالآليات العسكرية منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، وأطلقت الآليات النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة في الضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المدينة، كما اقتحم جيش الاحتلال  شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاوم الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي  في مخيم بلاطة شرقي نابلس وبلدة السيلة الحارثية في جنين بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقامة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت المقاومة قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعبوة ناسفة.

كما استشهد 3 مواطنين فلسطينيين  في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت بها مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال عدة منازل سكنية في مخيم جباليا شمال غزة.

طائرات الاحتلال قصف منزل حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة