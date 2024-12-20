فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بالآليات العسكرية منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، وأطلقت الآليات النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة في الضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المدينة، كما اقتحم جيش الاحتلال شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاوم الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي نابلس وبلدة السيلة الحارثية في جنين بالضفة الغربية.