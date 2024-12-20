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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام عبري: إسرائيل تستعد لهجوم جديد ضد الحوثيين في اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت "سكاي نيوز" عربية، اليوم الجمعة، أن القناة 14 الإسرائيلية، قالت نقلًا عن مسؤولين أمنيين، أن إسرائيل تستعد لهجوم جديد ضد الحوثيين في اليمن.

يذكر أن الطائرات الحربية للجيش الإسرائيلي شنت، أمس الخميس، غارات مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة الحديدة غربي اليمن.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دفاعاته اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن، عقب إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط "إسرائيل" إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن. 

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أكثر من مليون شخص هرعوا إلى الملاجئ عقب سقوط صاروخ شرق تل أبيب.

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