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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. 3 شهداء جراء قصف للاحتلال غرب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين  في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت بها مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال عدة منازل سكنية في مخيم جباليا شمال غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر قليل جنوب نابلس بالضفة الغربية، بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع القرية، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

كما احتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامه بلدة "إماتين" شرق قلقيلية بالضفة الغربية، واقتحم جنود الاحتلال قرية "روجيب" شرق نابلس بالضفة الغربية.

ومساء أمس الخميس، قال إعلام فلسطيني، أن هناك نحو 6 شهداء، وعدد من المصابين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح الفلسطينية، في قطاع غزة، حيث استهدف طيران الاحتلال مركبة في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، بينما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال على منزل مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

فلسطين 3 شهداء قصف للاحتلال غرب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة