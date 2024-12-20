ليفربول أمام منافس قوي.. نتائج قرعة نصف نهائي كأس كاراباو

أقيمت مراسم قرعة دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، صباح اليوم الجمعة، وأسفرت عن وقوع ليفربول أمام منافس قوي.

أسدل الستار عن الأندية المتأهلة لنصف نهائي كأس كاراباو، مساء الخميس، بتأهل توتنهام هوتسبير على حساب مانشستر يونايتد بالفوز عليه بنتيجة 4-3، ليتأهل السبيرز رفقة ليفربول وأرسنال ونيوكاسل يونايتد.

بلغ ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح الدور نصف النهائي من كأس كاراباو، بعدما فاز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف.

أما أرسنال تغلب على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، فيما تخطى نيوكاسل برينتفورد بالانتصار عليه بثلاثية مقابل هدف.

محمد صلاح - ليفربول

تقام منافسات نصف نهائي كأس كاراباو من مباراتي ذهاب وإياب، حيث تقام مواجهات الذهاب في الثامن من شهر يناير المقبل، بينما تلعب لقاءات الإياب في الخامس من فبراير 2025.

مواجهات نصف نهائي كأس كاراباو

أوقعت القرعة محمد صلاح رفقة ليفربول أمام توتنهام، ليقام لقاء الذهاب على ملعب الفريق اللندني، ومباراة العودة في أنفيلد معقل الريدز.

ويواجه أرسنال نيوكاسل في نصف النهائي الثاني من كأس كاراباو، ليلتقي الفائزان من المباراتين في نهائي البطولة.

نتائج قرعة نصف نهائي كأس كاراباو

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

توتنهام هوتسبير ضد ليفربول.