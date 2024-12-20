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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السودان.. مقتل عدد من أعضاء ميليشيا الدعم السريع وتدمير 7 مركبات قتالية شمال الخرطوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن هناك عدد من القتلى بين أعضاء ميليشيا الدعم السريع، بالإضافة إلى تدمير 7 مركبات قتالية في منطقة بحري شمال الخرطوم.

وأضاف، أن مدفعية الجيش السوداني نفذت قصفا وسط الخرطوم بحري من قاعدة وادي سيدنا في أم درمان.

ويواصل الجيش السوداني شن هجمات على مواقع تابعة لميلشيا الدعم السريع في مدينة بحري شمال الخرطوم مكبدًا المليشيا خسائر في العتاد والأرواح.

وتستمر المعارك بين قوات الجيش الوطني السوداني وقوات الميليشيا، حيث يتبادل الطرفين الهجمات، وفي وقت سابق، قصفت ميليشيا الدعم السريع قصفت منطقة النيل والروضة في الخرطوم، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بينهم طفلة رضيعة.

السودان ميليشيا الدعم السريع تدمير 7 مركبات قتالية شمال الخرطوم