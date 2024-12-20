التحفظ على سائقي سيارتين في حادث تصادم بالهرم

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتحفظ على سائقي سيارتين ميكروباص والأخرى ملاكي تسببا في إصابة 8 أشخاص في حادث اصطدام بالهرم، لمعرفة من المتسبب في الحادث، بعدما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين، الذين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء الاصطدام، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث.

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم

البداية بإخطار تلقته غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص وملاكي نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.