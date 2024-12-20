غضب في جهاز منتخب مصر من تأجيل الاجتماع مع أبوريدة.. ورئيس لجنة الحكام الأجنبي يتسلم عمله يناير المقبل

كشف مصدر خاص أن حالة من الغضب تنتاب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، بعد تأجيل الاجتماع المزمع عقده مع المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة الجديد.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن جهاز المنتخب كان يتوقع عقد اجتماع مع المهندس هانى أبوريدة فور توليه المهمة بشكل رسمي فى ١٠ ديسمبر الماضى وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن بسبب ارتباطات أبوريدة الخارجية.

وتابع المصدر أن جهاز المنتخب ينتظر هذا الاجتماع مع رئيس الجبلاية لتوضيح كافة الأمور التى تخص المنتخب الوطنى والترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة.

على جانب آخر؛ رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة استلام جميع الأوراقوالمستندات المالية الخاصة بالجبلاية حتى انتهاء لجنة التفتيش الخاصة بوزارة الشباب والرياضة من جميع أعمالها وإجراء عملية التسليموالتسلم بين المجلس السابق والمجلس الجديد بشكل رسمي، والرد على جميع ملاحظات لجنة التفتيش من مجلس جمال علام.

من ناحية أخرى؛ اقترب السويسرى ماسيمو بوساكا الخبير التحكيمى العالمى من شغل منصب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم،حيث تم ترشيحه لهذا المنصب بفضل خبراته الكبيرة وإسهاماته فى تطوير التحكيم الدولى بصفته مديرًا لإدارة الحكام فى فيفا وتربطه علاقة قوية مع المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولىلكرة القدم.

ومن المنتظر أن يتسلم السويسرى ماسيمو بوساكا الخبير التحكيمى رئاسة لجنة الحكام يناير المقبل.

وكان اتحاد الكرة تلقى ترشيحات عدة لخبير التحكيم الأجنبى بحيث يملك خبرة عالية لتولى رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة والعمل علىتطوير منظومة التحكيم المصرية خلال الفترة المقبلة.

ومع قرب التعاقد مع خبير تحكيم أجنبى وبدء عمله مطلع العام الجديد، يتطلع اتحاد الكرة إلى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى التحكيم المصري،وضمان عدالة ونزاهة أكبر فى إدارة المباريات.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة قرر فور توليهالمسئولية قبول استقالة لجنة الحكام السابقة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون التحكيم. وضمت اللجنة كلًا من: "وجيه أحمد، هشام صلاح مصطفى، جهاد جريشة، عزب حجاج، فهيم عمر.

يأتى هذا التحرك فى إطار رؤية هانى أبوريدة لتطوير منظومة التحكيم المصري، خاصة مع زيادة الانتقادات الموجهة للأداء التحكيمى فى البطولات المحلية. ومن المتوقع أن يركز الخبير الأجنبى على تحسين أداءالحكام وتطوير الكوادر المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

من جانبها؛ استقرت لجنة الحكام المؤقتة فى اتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، على تنظيم اجتماعات دورية تهدف إلى تثقيف الحكام والارتقاء بمستواهم الفني، وذلك للحد من الأخطاء المتكررة فى تطبيق قانون كرة القدم.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة الحكام على اتخاذ القرارات السليمةأثناء المباريات، لا سيما بعد وقوع أخطاء أثارت جدلًا واسعًا فى الفترةالأخيرة. وستتضمن الاجتماعات مناقشات حول مستجدات قوانين اللعبة، وتقديم تدريبات عملية تعتمد على محاكاة المواقف التحكيمية المعقدة.

فى سياق آخر؛ أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن استبعاد النادى الأهلى من بطولة كأس مصر فى نسخته عن الموسم الحالى.

وكان الأهلى قد انسحب من البطولة فى النسخة الماضية، من مباراة فاركو، وتم اعتباره خاسرًا ٢-٠، وتم اعتباره منسحبا من البطولة.

وعلى هذا يتم تطبيق اللائحة عليه، بحرمانه من المشاركة فى النسخة التالية، وتغريمه مليون جنيه، وهو ما تم الإعلان عنه رسميًا.