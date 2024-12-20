وزير الخارجية العراقي: داعش يوسع مناطق سيطرته بعد انهيار الجيش السوري

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين، أن تنظيم داعش الإرهابي يسعى لتوسيع مناطق سيطرته وإعادة تنظيم صفوفه مستعينا بالأسلحة التي استولى عليها جراء انهيار الجيش السوري.

من خلال مكالمة هاتفية

كما بحث وزير الخارجية العراقي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش؛ خلال مكالمة هاتفية، ضرورة التأكيد على إشراك جميع الأطراف في الحكومة السورية

وأكد على ضرورة حماية الأقليات والمكونات السورية وضمان مشاركتهم في العملية السياسية وعدم إجبارهم على الهجرة، مع تثبيت حقوقهم في إطار حكومة تمثل جميع الأطراف.

وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن الإدارة العراقية حريصة على وحدة الأراضي السورية والاستعداد لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا دون التدخل بشؤونها.

وقال في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الرسمي، أن الحكومة العراقية قلقة من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش الإرهابي.