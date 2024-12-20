تشيلسي يواصل تحقيق العلامة الكاملة في دوري المؤتمر الأوروبي

اكتسح فريق تشيلسي الإنجليزي، مساء الخميس، نظيره شامروك روفرز الأيرلندي بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تقدم تشيلسي على شامروك روفرز برباعية مقابل هدف في الشوط الأول من اللقاء، الذي شهد تسجيل لاعب البلوز مارك جويو 3 أهداف (هاتريك).

تشيلسي يستمر في عروضه القوية بقيادة ماريسكا

قص جويو شريط أهداف المباراة في الدقيقة 22، ثم سجل ماركوس بووم هدف التعادل لصالح الفريق الأيرلندي في الدقيقة 26.

وعاد جويو ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 34، قبل أن يعزز دوسبري هال تقدم تشيلسي بالهدف الثالث في الدقيقة 40، ثم اختتم مارك جويو رباعية الشوط الأول في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني، حرم تشيلسي ضيفه من الكرة، مستغلًا قوة الخط الهجومي لدى تشكيل المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، ليحرز مارك كوكوريلا خامس الأهداف في الدقيقة 58.

بهذا الفوز، واصل فريق تشيلسي تحقيق العلامة الكاملة في دوري المؤتمر الأوروبي بعد خوض 6 لقاءات.

بتلك النتيجة، استمر تشيلسي على صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد شامروك روفرز عند 11 نقطة في المركز العاشر.