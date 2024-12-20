وفد أمريكي يستعد للقاء الجولاني في سوريا

قال موقع "أكسيوس" أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف ستتوجه إلى العاصمة السورية دمشق خلال الأيام المقبلة، ستكون الزيارة ضمن جهود استئناف المشاركة الدبلوماسية الأمريكية مع الحكومة الانتقالية في سوريا.

وأضافت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الوفد الأمريكي سيلتقي بزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ "أبو محمد الجولاني".

وأمس الخميس، أعلنت القمة الأوروبية في بيان لها، أنه يجب احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدود آمنة بشكل كامل وفقا للقانون الدولي.

كما دعت القمة الأوروبية المفوضية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية لتقديم خيارات بشأن ما يلزم لدعم سوريا.

وأعرب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني علن قلقه من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش الإرهابي.

وأضاف السوداني: بدأنا عمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي، كما أكد أن الحكومة العراقية حريصة كل الحرص على وحدة الأراضي السورية والاستعداد لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا دون التدخل بشؤونها.

وفي وقت سابق، أعلن الجولاني، عن إمكانية منح الجنسية السورية لبعض المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في النزاع ضد الحكومة السورية.، واعتبر أن دور هؤلاء المقاتلين كان أساسيًا في الإطاحة بنظام الأسد، مؤكدًا أنهم يستحقون التقدير على مساهماتهم في تغيير مسار الأحداث.