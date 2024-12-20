إنتر ميلان يضرب موعدًا مع لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا

ضرب فريق إنتر ميلان موعدًا مع لاتسيو في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعدما فاز على أودينيزي بثنائية دون رد.

استضاف إنتر ميلان نظيره أودينيزي، مساء الخميس، على ملعب جوزيبي مياتزا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

إنتر ميلان يهزم أودينيزي بثنائية

فرض إنتر ميلان سيطرته على اللقاء منذ البداية، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون مقابل.

افتتح المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش التسجيل في الدقيقة 30 من صناعة الإيراني مهدي طارمي.

وأضاف كريستجان أسلاني الهدف الثاني في الدقيقة 45+2، قبل أن يقرر سيموني إنزاجي المدير الفني للنيراتزوري، الدفع بأكثر من لاعب احتياطي، ليستمر في الاستحواذ على الكرة لكن دون هز شباك أودينيزي مجددًا في الشوط الثاني.

بتلك النتيجة، تأهل إنتر ميلان إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، ليرافق لاتسيو، ميلان، روما، يوفنتوس، إمبولي، بولونيا، وأتالانتا.