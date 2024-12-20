الدفاع المدني الفلسطيني: انتشلت طواقمنا شهيدين من منزل عائلة "اللوح" المستهدف جنوبي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن الدفاع المدني الفلسطيني أعلن أن طواقمه تمكنت من انتشال شهيدين من المنزل المستهدف الذي يعود لعائلة "اللوح" في شارع الثلاثيني بمنطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ومساء أمس الخميس، قال إعلام فلسطيني، أن هناك نحو 6 شهداء، وعدد من المصابين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح، في قطاع غزة، حيث استهدف طيران الاحتلال مركبة في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، بينما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال على منزل مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45،129 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107،338 آخرين، في حصيلة غير نهائية.