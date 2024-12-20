متحدث الصحة: تكليف من الرئيس السيسي بتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي سواء على مستوى الدخل أو بيئة العمل، وأحد هذه الخطوات كان تقديم الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى العمل على زيادة التدريب.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن وزير الصحة اتخذ بعض الإجراءات لضمان وصول لبن الأطفال الصناعي التي تستخدمه الأمهات في حالات الضرورة، خاصة وأن اللبن الطبيعي هو الأصل ويُحسن القدرات العقلية للطفل.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نوعا من الاستخدام غير المبرر للبن الصناعي، بالإضافة إلى أن بعض ضعاف النفوس كانوا يقومون بصرف اللبن الصناعي رغم وفاة أطفالهم، خلاف تكرار صرف الألبان الصناعية من أكثر من منفذ لنفس الأسرة، ولذلك تم ميكنة المنظومة، وضبط الفئات المستحقة لصرف اللبن الصناعي.

وأوضح أن الألبان التي تؤخذ كعلاج لم يتم عليها أي تغير، وما تم ضبطه وحوكمته لضمان وصول الألبان إلى مستحقيه هي الألبان التي يجب أن تستخدم في حال عجز الأم، والاضطرار لاستخدام لبن صناعي.