توتنهام يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس كاراباو على حساب مانشستر يونايتد

حقق فريق توتنهام فوزًا مثيرًا على ضيفه مانشستر يونايتد برباعية مقابل 3 أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الخميس، على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

سيطر توتنهام على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة، وكانت له تسديدات أكثر من مانشستر يونايتد على المرمى.

سون يقتل أحلام مانشستر يونايتد

ترجم السبيرز سيطرته إلى هدف في الدقيقة 15، عن طريق دومينيك سولانكي، الذي تابع كرة ارتدت من الحارس بايندير من تسديدة بيدري بورو، ليضع سولانكي الكرة في القائم الأيسر لحارس الشياطين الحمر ثم تسكن الشباك، معلنة تقدم الفريق اللندني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، فاجأ توتنهام، مانشستر يونايتد بهدفين مبكرين عن طريق ديجان كولوسيفسكي وسولانكي في الدقيقتين 46 و54.

وأجرى البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للشياطين الحمر 3 تغييرات في محاولة منه لتعديل النتيجة.

ونجحت تبديلات أموريم بتسجيل جوشوا زيركزي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 63، قبل أن يسجل البديل الآخر أماد تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وجاءت رصاصة الرحمة من الكوري الجنوبي سون هيونج مين قائد الفريق اللندني، الذي قتل أحلام اليونايتد بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 88، قبل أن يسجل جوني إيفانز الهدف الثالث لمان يونايتد في الدقيقة 90+4.

بعد فوز توتنهام على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3، أكمل الأول عقد المتأهلين للدور نصف النهائي من كأس كاراباو، ليرافق ليفربول، أرسنال، ونيوكاسل.