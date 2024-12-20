إعلامي عن انطلاق قمة الدول الثماني في مصر: شغلت العالم أجمع

علق الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، على انطلاق فعاليات أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وقال "بهجت"، خلال تقديمه برنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يفتخر اليوم ببلده في العاصمة الإدارية الجديدة التي كانت محل تشكيك من بعض الخونة، مشيرًا إلى أن اليوم كانت العاصمة الإدارية فخرًا لمصر والمصريين.

وأوضح أن افتتاح القمة شغل انتباه كافة دولة العالم، فالجميع تابع كلمة الرئيس السيسي التي شهدت تدشين شبكة لمدراء المعاهد الدبلوماسية بين الدول المشاركة لتعزيز التعاون، ومن خلال هذا الأمر نستطيع بناء قدرات قومية للقدرات الدبلوماسية للدول المشاركة، بالإضافة لإطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي.

