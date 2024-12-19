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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمطار على القليوبية ورفع حالة الطوارئ

سقوط أمطار بالقليوبية
سقوط أمطار بالقليوبية
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شهدت محافظة القليوبية تساقط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة، وبرودة في الطقس وانتشار الغيوم على بعض الأنحاء في قرى ومدن المحافظة.

من جانبه شدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على التعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مؤكدًا على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

وشهدت مدن القليوبية أمطار متوسطة وخفيفة  حيث طالب محافظ القليوبية رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

ووجه محافظ القليوبية بمتابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدًا على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء.

فيما وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثاني على التوالى ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.

سقوط أمطار

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس مصطفى مجاهد أمطار متوسطة تقلبات الطقس تجمعات مياه الأمطار