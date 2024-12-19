المجر تكشف: سبب استثناء الولايات المتحدة لـ "غازبروم بنك" من العقوبات

كشف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس، عن الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار باستثناء "غازبروم بنك" من العقوبات المفروضة عليها.

وأوضح في تصريح أدلى به لقناة "M1" أن هذا الاستثناء يهدف إلى تسهيل عمليات دفع مستحقات الغاز، مشيرًا إلى أن العقوبات ما زالت قائمة على المعاملات المالية الأخرى المرتبطة بالبنك.

ورغم توضيحه لطبيعة الاستثناء، لم يقدم سيارتو تفاصيل دقيقة حول ما إذا كان هذا القرار مخصصًا لهنغاريا فقط أو يشمل دولًا أخرى في منطقة وسط وشرق أوروبا التي تستمر في استيراد الغاز من روسيا.

يأتي هذا الاستثناء في سياق محاولات الحفاظ على استمرارية إمدادات الغاز لدول تعتمد على مصادر الطاقة الروسية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو نتيجة للأوضاع السياسية الراهنة.