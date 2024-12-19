ثلاثة شهداء فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي شرق رفح جنوب غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم الخميس، في قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال استهدفت مركبة "توك توك" في شارع صدام بحي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45 ألفا و129 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107 آلاف و338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة دير إستيا، شمال غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفرضت حظرا للتجول فيها.