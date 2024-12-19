متحدث الصحة: انتشار الفيروسات التنفسية أمر معتاد خلال الفترة الحالية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن البرودة تدفع الناس إلى التواجد في أماكن أكثر دفئًا، مما يُسهل من حركة الفيروسات وانتقال العدوى بين المواطنين، خاصة الأمراض التنفسية.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال تصريحات إعلامية اليوم أن الفترة الحالية فترة معتادة لانتشار الفيروسات التنفسية، مشيرًا إلى ضرورة التطهير المستمر للأسطح والأيدي، وعدم التواجد في أماكن مغلقة، وفي حال إصابة أحد الأشخاص بفيروس تنفسي فعليه أن يستخدم الكمامة، خاصة عند الخروج.

وأوضح أن لقاح الأنفلونزا مفيد، ويُقلل من شدة المرض، خاصة لدى الأطفال وكبار السن أو المصابين بالأورام ويتلقون علاجًا كميائيًا، مشيرًا إلى أن المواطن عليه أن يتوجه إلى الطبيب حال إصابته بأي مرض تنفسي، لأنه لا يجب أن يتناول الأدوية إلا بوصفة طبية.