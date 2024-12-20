تعليم دمياط يطلق مبادرة «قوتنا في مجالسنا» لدعم العملية التعليمية

أطلقت مديرية التربية والتعليم دمياط مبادرة "قوتنا في مجالسنا" بهدف تعزيز دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في دعم العملية التعليمية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تطوير المدارس.

وتستهدف المبادرة، التي تستمر لمدة 50 يومًا بدءًا من 20 ديسمبر 2024، جميع مدارس الإدارة من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وتشمل المبادرة مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل دعم الطلاب المتفوقين والموهوبين والمتأخرين دراسيًا، وتوفير المساعدات المالية للطلاب غير القادرين، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتكريم المتفوقين من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وأكدت المديرية أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المدرسة والمجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم.

ودعت جميع المدارس إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة، وتقديم المقترحات والآراء التي من شأنها أن تساهم في تطوير العملية التعليمية.

وأوضح وكيل الوزاره ياسر عماره آليات التنفيذ وتحديد الاحتياجات علي أن تتضمن برامج المبادرة وفقًا للاستمارة التقييم الآتي:-



١_ الفئات الفردية "المتفوقين، الموهوبين، المتأخرين دراسيًا، أبناء الشهداء، الدمج".



٢_ مساعده الطلاب "الغير قادرين اقتصاديًا.



٣_ مساهمة المجلس في الوسائل التعليمية مثل "السبورة الذكية"



٤_ أثاث المدرسة "مقاعد، أبواب شبابيك زجاج، كهرباء، دورات المياه"

٥_ النظافة بمدارس الإدارة وتشمل السلات وأماكن القمامة وتحديدها الفناء الداخلي والخارجي.

٦_ تكريم المتميزين من "الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور".

٧_ تكريم الطلاب "المتفوقين في امتحانات نصف العام".

٨_ قياس حل المشكلات التي تواجه "المدرسة ودور مجلس الأمناء في حلها".

وأكدت المديرية أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المدرسة والمجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم.

ودعت جميع المدارس إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة، وتقديم المقترحات والآراء التي من شأنها أن تساهم في تطوير العملية التعليمية في دمياط.