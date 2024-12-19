كأس كاراباو.. توتنهام يلدغ مانشستر يونايتد في الشوط الأول| فيديو

لدغ فريق توتنهام ضيفه مانشستر يونايتد بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

سيطر توتنهام على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة، وكانت له تسديدات أكثر من مانشستر يونايتد على المرمى.

ترجم السبيرز سيطرته إلى هدف في الدقيقة 15، عن طريق دومينيك سولانكي، الذي تابع كرة ارتدت من الحارس بايندير من تسديدة بيدري بورو، ليضع سولانكي الكرة في القائم الأيسر لحارس الشياطين الحمر ثم تسكن الشباك، معلنة تقدم الفريق اللندني بهدف دون رد.

تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس كاراباو، بعدما أقصى ليستر سيتي من دور الـ16، بالفوز عليه بخماسية مقابل هدفين.

بينما بلغ توتنهام دور الثمانية من كأس كاراباو، بعدما أطاح بفريق مانشستر سيتي من البطولة، بالانتصار عليه بنتيجة 2-1.