جروس: كنت أعلم أن مواجهة سيراميكا ستكون صعبة

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه كان يعلم أن مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز ستكون صعبة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الفريق المنافس مميز في استغلال الهجمات المرتدة، والكرة كانت معنا في العديد من الأحيان ولم تكن هناك إيجابية أكبر داخل منطقة جزاء سيراميكا، وأمامنا عمل كثير في الفترة المقبلة، وفي المجمل كانت المباراة صعبة".

وتابع قائلاً:" أهدرنا فرصتين محققتين للتسجيل وتحقيق الفوز في اللقاء وكان علينا استغلال الفرص بشكل أفضل ولكن هذا لم يحدث".

وفيما يخص مشاركة ناصر ماهر وإصابته قال المدير الفني:" الجهاز الطبي أخطرني بأن اللاعب جاهز للمشاركة في المباراة بنسبة 100% ولكنه تعرض للإصابة مرة أخرى بعد مشاركته في الشوط الثاني".

وأضاف المدير الفني:" أحب جمهور الزمالك لأنه جمهور عظيم، ونحتاج دائما لتشجيعهم ونعتذر لعم عن عدم تحقيق الفوز في لقاء اليوم".

وواصل جروس قائلاً:" كنت أتحدث مع اللاعبين في الخط الأمامي للفريق بضرورة التواجد في منطقة الجزاء، والبولندي ميشالاك لاعب أجنبي وأنتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة ".

واختتم ً:" خسارة زيزو للقب الأفضل داخل قارة أفريقيا لم يؤثر عليه بالسلب، فهو لاعب محترف جداً وشخصية رائعة، و كان معي في فترتي الأولى ويقوم بالمطلوب منه وهو لاعب مهم جداً لي وللفريق".

تعادل فريق الزمالك مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط.