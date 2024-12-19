رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد العرض المسرحي "الميلاد" بمسرح قصر النيل

حضر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، العرض الأول للعمل المسرحي "الميلاد"، الذي أقيم مساء اليوم الخميس على مسرح قصر النيل بوسط القاهرة، تحت رعاية وتنظيم هيئة الخدمة الروحية بالتعاون مع مؤسسة القوى الناعمة ، وعدد من شركات الانتاج الفني والتوزيع .

ألقى الدكتور القس أندريه زكي كلمة افتتاحية قبل العرض قال فيها: "ولد السيد المسيح في ظروف وتوقيت صعب. كان هناك خطاب كراهية وتقليل من الآخر، وكان هناك فقر وجوع واضطرابات وقلق. لكن وسط كل ذلك، جاء الرجاء وجاء الأمل. نصلي اليوم من أجل أن تسود روح الميلاد، ونتذكر دائمًا أننا قد لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك، أعيُننا. رسالة الميلاد هي رسالة سلام وطمأنينة للعالم كله."

حضر العرض الشيخ عصام عطية، مدير عام هيئة الخدمة الروحية بمصر، والدكتورة منى زكي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القوى الناعمة ، كما شهد العرض حضور جماهيري كبير بجانب عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية والشخصيات البارزة.

قدمت المسرحية، التي أخرجتها رينا أندراوس وكتبتها داليا فريد وإبراهيم موريس، قصة ميلاد السيد المسيح من خلال مزيج موسيقي واستعراضي مميز. كما استعرضت المسرحية نبوات العهد القديم التي تحققت بمجيء المسيح، وجسدت رسالة المحبة والسلام التي جاء بها إلى العالم.

ومن المقرر أن تستمر العروض يوميًّا حتى 26 ديسمبر، مقدمًة تجربة فنية تدمج بين الرسالة الروحية والابتكار الفني.

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