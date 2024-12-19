معرض جدة للكتاب 2024 يعزز قدرات المسوقين الرقميين بفن صناعة النشرات البريدية

أطلق معرض جدة للكتاب 2024 ورشة تدريبية مميزة بعنوان "فن صناعة النشرات البريدية"، التي صُمِّمت خصوصاً للمسوقين الرقميين، وأصحاب المشاريع الصغيرة، وصُنّاع المحتوى، وكل مَن يسعى لتحسين أدواته في التواصل مع جمهوره في إطار تعزيز الثقافة الرقمية وتطوير المهارات التسويقية الحديثة.

قدّم الورشة عبد المحسن أبو مالح، أخصائي التواصل والمشاركة في "دراهم" وكاتب نشرات بريدية، حيث سلّط الضوء على أهمية التسويق عبر البريد الإلكتروني بوصفه واحدة من أكثر الأدوات فعالية لبناء علاقات مستدامة مع العملاء، وأوضح أن الورشة تهدف إلى تمكين المشاركين من تصميم نشرات بريدية احترافية تُعزّز التفاعل وتحقق الأهداف التسويقية.

كما أكَّد أبو مالح أهمية اختيار المواضيع التي تجذب العملاء، مع التركيز على عدم التسويق المباشر، ومواكبة الأحداث، والاهتمام بالنقاط المشتركة بين اهتمامات المشتركين وأهداف الشركات أو الأفراد، واعتبر أن النشرات البريدية أداة حيوية للتواصل الفعّال مع الجمهور وتطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة.

ويُقدم المعرض لزواره تجربة ثقافية استثنائية عبر سلسلة من الأنشطة واللقاءات الأدبية التي تُبرز مختلف أبعاد المعرفة الإنسانية.

ويستمر معرض جدة للكتاب 2024 حتى 21 ديسمبر الجاري، ويفتح أبوابه يوميّاً من الساعة 11 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، فيما تبدأ زيارات يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًاً