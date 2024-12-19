الزمالك يتعادل مع سيراميكا فى الدورى الممتاز

انتهى لقاء الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

احرز هدفي اللقاء اللاعب اسلام عيسى فى الدقيقة الـ 13 لصالح سيراميكا، بينما جاء هدف التعديل للزمالك عن طريق اللاعب محمد عادل عن طريق الخطأ فى الدقيقة الـ 20 عندما احرز هدف فى مرماه.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد الزمالك 10 فى وصافة ترتيب الدورى ، بينما احتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.