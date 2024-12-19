ads
الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتعادل مع سيراميكا فى الدورى الممتاز

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى لقاء الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
احرز هدفي اللقاء اللاعب اسلام عيسى فى الدقيقة الـ 13 لصالح سيراميكا، بينما جاء هدف التعديل للزمالك عن طريق اللاعب محمد عادل عن طريق الخطأ فى الدقيقة الـ 20 عندما احرز هدف فى مرماه.
هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد الزمالك 10 فى وصافة ترتيب الدورى ، بينما احتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

الزمالك سيراميكا الدوري المصري