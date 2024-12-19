العثور على جثة مجهولة بالطريق الإقليمي بـ15 مايو

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة رجل مجهول الهوية، مصاب بكسور وتهشم في أجزاء من جسده، جراء تعرضه لحادث سير أثناء عبوره الطريق الإقليمي اتجاه العين السخنة، وتكثف مباحث قسم شرطة 15 مايو جهودها لتحديد هوية المتوفي.



تبلغ لقسم شرطة 15 مايو، من هيئة الاسعاف، بوجود متوفي اثر حادث تصادم بالطريق الاقليمي اتجاه السخنة قبل النفق الغير ممهد بحوالي ٣ كيلو.

من خلال الفحص تبين انه رجل مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر وبه اصابات عباره عن تهشم بالجزء السفلي الايمن والايسر وكسر بالذراع الايمن وسحجات وكدمات بالوجه والجثمان في حاله تيبس وذلك اثر اصطدام سیاره مجهولة به اثناء عبوره نهر

الطريق.

تحفظت قوات الأمن علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

