حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة هاتف مفعل عليه محفظة إلكترونية بـ15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين اليوم، بحبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة هاتف محمول مفعل عليه محفظة إلكترونية من داخل مكتبة بمدينة 15 مايو.

تعود الواقعة فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام عدد من الأشخاص بسرقة هاتف محمول "مفعل به محفظة إلكترونية" من داخل إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من “مالك مكتبة بدائرة القسم” باكتشافه سرقة هاتف محمول (مفعل عليه محفظة إلكترونية) من داخل المكتبة الخاصة به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية).

وبحوزة أحدهم "الهاتف المحمول المستولى عليه"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بقيام أحدهم بالدخول للمكتبة وطلب تحويل مبلغ مالى عبر محفظة إلكترونية ولدى مشاهدته للمجنى عليه حال قيامه بالتحويل والتعرف على الرقم السرى قام أخر بالدخول وسرقة الهاتف المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحويل مبالغ مالية لقيام المجنى عليه بإيقاف الخط، باستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المستولى عليه واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

