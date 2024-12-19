نكونكو يقود هجوم تشيلسي أمام شامروك روفرز بدوري المؤتمر الأوروبي

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة شامروك روفرز الأيرلندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يستضيف فريق تشيلسي، اليوم الخميس، نظيره شامروك روفرز على ملعب ستامفورد بريدج، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي كريستوفر نكونكو هجوم تشيلسي أمام شامروك روفرز، ويعاونه نوني مادويكي والشاب تيريك جورج، بالإضافة إلى المهاجم الإسباني مارك جويو.

كان تشيلسي حسم تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما حقق العلامة الكاملة من 5 مباريات.

يتصدر تشيلسي جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي شامروك روفرز في المركز السادس وفي رصيده 11 نقطة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة شامروك روفرز

حراسة المرمى: يورجينسن

خط الدفاع: جوش أتشيمبونج - أكسيل ديساسي - ريناتو فيجا - مارك كوكوريلا

خط الوسط: دوسبري هال - تشيزاري كاسادي - تيريك جورج

وفي الهجوم: كريستوفر نكونكو - مارك جويو - نوني مادويكي.