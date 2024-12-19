أهالي الأقصر يودعون رائد الساحة الجيلانية إلى مثواه الأخير.. صور

شارك الآلاف من أهالي محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، اليوم الخميس، في تشييع جثمان الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية عن عمر ناهز 78 عامًا بعد تعرضه إلى أزمة صحية، ونقل إلى العناية المركزة بمستشفى الكرنك الدولي والتي مكث بداخلها 10 أيام.

الشيخ محمد الجيلاني

وأكد مصدر طبي بمستشفى الكرنك، أن الشيخ الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر، والملقب بـ «أسد الصالحين»، قد دخل العناية المركزة منذ 10 أيام عقب تعرضه إلى أزمة صحية شديدة قبل أن تتدهور حالته وتوافيه المنية حيث تم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مركز ومدينة الطود بجنوب محافظة الأقصر.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة الأقصر إلى سرادق عزاء عقب انتشار خبر وفاة الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر، بعد صراع مع المرض .

موعد ومكان جنازة الشيخ محمد الجيلاني في الأقصر

وحددت أسرة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية في الأقصر موعد ومراسم تشييع جنازته حيث انطلقت بعد عصر من مسجد الساحة الجيلانية وسط حالة من الحزن الشديد سيطرت على الحاضرين.

الساحات الصوفية تنعى "أسد الصالحين"

ونعت ساحة آل الطيب والساحة الرضوانية والساحة الرفاعية والساحة الإدريسية وساحة الشيخ المرتضى، الشيخ محمد أحمد الجيلاني قائد ورائد الساحة الجيلانية، بكلمات مؤثرة على فقدانها أحد مشايخها الأجلاء.

الظهور الأخير للشيخ محمد الجيلاني بالأقصر قبل وفاته

وكان آخر ظهور للشيخ محمد الجيلاني في الأقصر رائد الساحة الجيلانية بمركز الطود جنوبي المحافظة، في 17 نوفمبر الماضي، عندما ذهب إلى ساحة آل الطيب بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي للأقصر لتقديم واجب العزاء في الحاجة سميحة الطيب الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث ظهر الشيخ محمد الجيلاني من داخل سيارته وكانت تبدو عليه علامات الإرهاق الشديد والتعب، كما حرص شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على عدم نزوله من السيارة وتقدم عليه لتلقي واجب العزاء.

جنازة الشيخ محمد الجيلاني (1)

جنازة الشيخ محمد الجيلاني (1)

جنازة الشيخ محمد الجيلاني (2)

جنازة الشيخ محمد الجيلاني (3)

جنازة الشيخ محمد الجيلاني (4)

جنازة الشيخ محمد الجيلاني (5)