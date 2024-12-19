تشكيل إنتر ميلان أمام أودينيزي في كأس إيطاليا

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أودينيزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

يستضيف فريق إنتر ميلان، اليوم الخميس، نظيره أودينيزي على ملعب جوزيبي مياتزا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإيراني مهدي طارمي تشكيل إنتر ميلان أمام أودينيزي، بجانب النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، في ظل جلوس الثنائي الأساسي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

يتطلع إنتر ميلان للفوز على أودينيزي، من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي من كأس إيطاليا، ليكمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة أودينيزي

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: ماتيو دارميان - بيسيك - أليساندور باستوني

خط الوسط: يوكانان - فراتيسي - أسلاني - زيلينيكسي - أوجستو

وفي الهجوم: مهدي طارمي - ماركو أرناوتوفيتش.